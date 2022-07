POL-FR: Herbolzheim: 11-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch 06.07.2022, gegen 14.30 Uhr, soll ein roter Porsche Macan beim Vorbeifahren einen Seat gestreift haben. Ein 19-Jähriger befuhr wohl mit seinem Seat die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Obere Riehenstraße, als ihm in der Kurve in Höhe der Einmündung zur Inzlinger Straße einer roter Porsche Macan entgegengekommen sei. Er will bis zum ...

mehr