POL-FR: Lörrach: Unfall im Begegnungsverkehr - Unfallbeteiligte gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch 06.07.2022, gegen 14.30 Uhr, soll ein roter Porsche Macan beim Vorbeifahren einen Seat gestreift haben. Ein 19-Jähriger befuhr wohl mit seinem Seat die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Obere Riehenstraße, als ihm in der Kurve in Höhe der Einmündung zur Inzlinger Straße einer roter Porsche Macan entgegengekommen sei. Er will bis zum Stillstand abgebremst haben und der Porsche sei langsam an ihm vorbeigefahren, soll dabei aber den Seat hinten links touchiert haben. Die Fahrerin des Porsches sei weitergefahren. Am Seat entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Fahrerin des Porsches soll blonde Haare gehabt haben und könnte zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Am Porsche seien Schweizer Kennzeichen angebracht gewesen. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Porsche oder der Fahrerin geben können.

