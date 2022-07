Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer missachtet Rotlicht und fliegt über Motorhaube

Freiburg (ots)

Ein 34-Jähriger befuhr am Mittwoch, 06.07.2022, gegen 18.30 Uhr, mit seinem Rennrad die Hauptstraße von Weil kommend und missachtete an der Kreuzung zur Riedli- / Grenzstraße das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Er kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem aus der Grenzstraße kommenden bevorrechtigten 31-jährigen Pkw-Fahrer. Der Rennradfahrer stürzte über die Motorhaube zu Boden. Der Rennradfahrer wurde wohl leicht verletzt, wollte aber vor Ort keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 2.100 Euro.

