Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Boot von Grundstück gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Motorboot der Marke Warthmann wurde in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 05.07.2022, 15.00 Uhr und Mittwoch 06.07.2022, 13.30 Uhr, von einem gepachteten Grundstück in der Hauptstraße 88 (Gelände des ehemaligen Hundesportvereines) gestohlen. Das blaugrüne Boot sei etwa 4,3 Meter lang und hat die Kennzeichnung 87482-A. Ein Motor befand sich nicht an dem Boot. Zum Abtransport könnte ein Anhänger oder zu mindestens ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800 (24 h), sucht Zeugen, welche dementsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell