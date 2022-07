POL-NMS: 220704-3-pdnms Zeuge nach Verkehrsunfall in Eckernförde gesucht

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 02.07.2022 kam es gegen 15.05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Nortorf in der Bargstedter Straße, bei dem eine 58 jährige Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt wurde. Die Motorradfahrer überholte in der Bargstedter Straße einen langsam fahrenden Fahrzeugkonvoi, als aus diesem Konvoi eine 39 jährige PKW Fahrerin plötzlich ausscherte und nach links in ...

