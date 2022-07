Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waldsee: Fahrräder und Motorroller bei Einbrüchen entwendet

Freiburg (ots)

Freiburg-Waldsee: Drei Fahrräder wurden in der Nacht von Dienstag, 05.07., auf Mittwoch, 06.07.2022, aus einer Tiefgarage in der Jahnstraße entwendet. Außerdem wurde in eine weitere Tiefgarage in der Schützenallee eingebrochen und ein Fahrrad samt Anhänger gestohlen. In unmittelbarer Tatortnähe, ebenfalls in der Schützenallee, kam es des Weiteren zu einem Diebstahl von einem Motorroller. Inwiefern alle Taten zusammenhängen, ist aktuell Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Freiburg-Littenweiler unter 0761/557560-0 oder beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter 0761/882-4421 zu melden.

js

