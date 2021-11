Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betäubungsmittel aufgefunden

Unkel (ots)

Am späten Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Linz einen Pkw in der Honnefer Straße in Unkel, der mit mehreren Personen besetzt war. Da aus dem Fahrzeuginneren starker Marihuana-Geruch drang, durchsuchten die Polizisten die Fahrzeuginsassen und das Fahrzeug, sie wurden fündig. Im Pkw, sowie bei einer Person wurde Betäubungsmittel sichergestellt. Gegen mehrere Heranwachsende aus der Verbandsgemeinde Unkel wurden Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

