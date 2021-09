Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Anhänger schaukelt sich auf

Edenkoben (ots)

Weil sich der mitgeführte Anhänger eines 54 Jahre alten Autofahrers aufgrund einer Bodenwelle aufschaukelte und ins Schlingern kam, ereignete sich am heutigen Vormittag (13.09.2021, 11 Uhr) ein Verkehrsunfall in der Staatsstraße mit einem Gesamtschaden von fast 10.000 Euro Sachschaden. Durch das Aufschaukeln des Anhängers wurde dieser auf ein an der Ampel wartendes Fahrzeug einer 56 Jahren alten Autofahrerin geschleudert, wobei das Fahrzeug derart beschädigt wurde, dass es abgeschleppt werden musste. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt. Der Autofahrer wurde sanktioniert.

