POL-FR: Bad Krozingen/ BAB5: Pkw mit Anhänger verliert Bienenstöcke - Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt

Freiburg (ots) - Der Polizei wurde am Mittwoch, 06.07.2022, gg. 15.30 Uhr, ein Kind mit einer Schussverletzung am Hals mitgeteilt. Nach Sachlage wurde das 9-jährige Kind, welches in der Mühlestraße hinter einem Mehrfamilienhaus spielte, von einem Diabolo-Geschoss in den Hals getroffen. Diabolos finden normalerweise Verwendung beim Schießen mit Luftdruckwaffen. Das Geschoss musste im Krankenhaus operativ entfernt ...

