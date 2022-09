POL-PPWP: Fahrradfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots) - Ziemlich dreist hat sich ein Ladendieb am Montagabend in einem Supermarkt in der Zollamtstraße verhalten. Der Hausdetektiv beobachtete den jungen Mann dabei, als er kurz nach 19 Uhr Nüsse aus der Auslage nahm und im Geschäft verspeiste. Auf seinem weiteren Weg durch den Markt traf der Täter einen anderen Mann; nach einem kurzen Gespräch liefen die beiden zusammen weiter und steckten unterwegs diverse Waren in ihre Taschen. Vom Hausdetektiv ...

mehr