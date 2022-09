Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker nutzen jede Gelegenheit

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben am Montagmorgen in der Turnerstraße zugeschlagen. Sie nutzten die fünfminütige Abwesenheit der Fahrzeughalterin aus und rissen sich eine Tasche unter den Nagel.

Wie die betroffene 50-Jährige bei der Polizei anzeigte, hatte sie ihren Pkw gegen 9 Uhr nur noch einmal kurz vor ihrer Haustür abgestellt und war ins Haus gelaufen, weil sie etwas vergessen hatte. Den Wagen ließ sie offen. Als die Frau fünf Minuten später zu ihrem Auto zurückkam, war die Handtasche weg - und mit ihr Bargeld, Mobiltelefon, Kredit- und EC-Karte, Personalausweis sowie Führerschein.

In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter in der Susanne-Faschon-Straße in einen Pkw ein, der in einer Garage geparkt war. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug gegen 3 Uhr auf, weil der Kofferraum offenstand. Bei einer ersten Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Innenraum des Wagens durchwühlt war.

Eine Rücksprache mit der Fahrzeughalterin ergab, dass sie den Pkw am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr abgestellt aber nicht verschlossen hatte. Glück im Unglück: Es wurde nichts aus dem Wageninneren gestohlen.

Hinweise auf verdächtige Personen, die am Montag in der Turnerstraße oder Susanne-Faschon-Straße aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

