POL-HS: KFZ-Anhänger gestohlen

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Diebe durchtrennten ein etwa 15 Meter langes Starkstromkabel an einem Verteilerkasten auf der Baustelle eines im Rohbau befindlichen Hauses an der Straße Im Winkel und entwendeten es. Die Tat geschah in der Nacht von Dienstag (03. Mai) auf Mittwoch (04. Mai). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr