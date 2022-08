Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, den 26.08.2022, gegen 15:35 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem E-Scooter den Geh-/Radweg an der Hagebuttenstraße in Goldenstedt Bahnhof in Richtung Ellenstedt, obwohl das Fahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta -Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf Am Freitag, den 26.08.2022, gegen 15:30 Uhr, parkte eine 32-Jährige aus Damme ihren schwarzen Pkw Hyundai auf einem Parkplatz an der Füchteler Straße in Vechta in Höhe der Hausnummer 5. Danach begab sie sich in die Innenstadt. Als sie gegen 16:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses frische Unfallschäden im hinteren, linken Bereich des Stoßfängers aufwies. Der Verursacher war offenbar beim Ein-/Ausparken gegen den geparkten Pkw gestoßen und hatte sich anschließend unerlaubt entfernt. Zeugen/der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Lohne - Randalierer / Beleidigung / Fahren unter Alkoholeinfluss Am Freitag, den 26.08.2022, gegen 23:30 Uhr, wird der Polizei eine randalierende männliche Person in der Straße "Zur Freilichtbühne" in Lohne gemeldet. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es zu einer Beleidigung zum Nachteil einer weiblichen Besucherin der Freilichtbühne kam. Der männliche Täter konnte zunächst unerkannt flüchten, jedoch im Rahmen einer Fahndung im Innenstadtbereich mit dem Fahrrad fahrend angetroffen werden. Aufgrund seines erheblichen Alkoholisierungsgrades wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,23 Promille ergab. Für das weitere Verfahren wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr Am Freitag, den 26.08.2022, gegen 18:50 Uhr, meldet eine aufmerksame Bürgerin eine stark alkoholisierte Person, die mit dem Fahrrad in Neuenkirchen-Vörden im Bereich der Straße "Ahe" unterwegs ist. Eine Streife der Polizei kann einen 40-jährigen Neuenkirchen-Vördener feststellen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,93 Promille, welcher den erlaubten Wert von 1,59 Promille weit übersteigt. Es wird daher eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am 25.06.2022, zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, entwenden bislang unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke "Xiaomi", Model "Scooter Pro 2 AMG Mercedes Edition" in schwarz-silber. Dieser war zuvor durch den Eigentümer vor einem Döner-Imbiss in der Großen Straße in Vechta abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

