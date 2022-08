Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt- Unterschlagung von Postsendungen

Ein 26-jähriger Postangestellter aus Goldenstedt steht im Verdacht, im Zeitraum von Anfang Juni bis Ende August dieses Jahres diverse Briefsendungen unterschlagen zu haben. Dies wurde am Abend des 24. August 2022 durch Mitarbeiter der Post bei der Polizei angezeigt. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen fanden die Polizeibeamten in der Wohnung des Goldenstedters sowohl geöffnete, zerstörte, als auch verschlossene Briefe. Diese müssen nun gesichtet und ausgewertet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er es dabei insbesondere auf Geschenkkarten mit Bargeld abgesehen. Noch geschlossene Briefe sollen schnellstmöglich wieder auf den Postweg gehen. Darüber hinaus versuchen die Polizeibeamten, geöffnete oder zerstörte Briefe geschädigten Personen zuzuordnen. Dies wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Eine konkrete Schadensumme ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 25. August 2022, 20.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Oldenburger Straße die Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche einer 27-jährigen aus Vechta. Zum genannten Zeitpunkt erledigte die 27-Jährige Einkäufe im dortigen Lebensmittelmarkt. Ihre Handtasche hatte sie im Einkaufswagen abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Steinfeld - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 24. August 2022, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 25. August 2022, 7.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Bagger, welcher in der Industriestraße auf einer Baustelle stand, ca. 200 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Damme - Einbruch in Garage

Im Zeitraum von Mittwoch, 24.08.22, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 25.08.2022, 10.30 Uhr drangen unbekannte Personen in der Straße Auf dem Hassel gewaltsam in eine Garage ein. Sie entwendeten drei Pedelecs, zwei E-Roller sowie mehrere Werkzeuge (Elektroschweißgerät, Fräsmaschine, Kreissäge, Stichsäge). Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 24. August 2022, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damenrad der Marke Gudereit, welches verschlossen am Freibad stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Einbruch in Sporthalle

Zwischen Donnerstag, 18. August 2022, 16.30 Uhr und 24. August 2022, 10.30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einer Sporthalle an der Schützenstraße. Im Gebäude wurde ein Spiegel zerstört, sämtliche Tore der Sporthalle geöffnet sowie Bargeld und Schlüssel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 24. August 2022, zwischen 20.00 Uhr und 04.30 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Straße Roggenkamp die Verglasung zu einer Garage, sodass ein Loch entstand. Weiterhin wurden die Fenster mit faulen Eiern und Tomaten beworfen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 39-Jähriger befuhr am Freitag, 26. August 2022, um 00.01 Uhr die Straße Am Mühlenbach mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 25. August 2022, um 11.15 Uhr fuhr ein 48-jähriger Autofahrer auf der Ahlhorner Straße, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Nur kurze Zeit später, um 11.35 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Goldenstedt die Ahlhorner Straße mit einem Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Der 32-Jährige konnte hierfür keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 24. August 2022, um 15.23 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Küchenmonteur aus Berlin einen Sprinter auf der Falkenrotter Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch den Arbeitgeber erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, da er die Fahrt zuließ.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 25. August 2022, zwischen 9.00 Uhr und 10.30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person beim Parkvorgang gegen einen Mercedes-Benz E200, welcher in einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Keetstraße stand. Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die unbekannte Person fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein Fahrzeug mit grauem Lack. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Donnerstag, 28. August 2022, 11.30 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw die Straße Oythe und wollte nach rechts in die Telbraker Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine 31-jährige Frau aus Goldenstedt, die mit ihrem Pedelec den Radweg in Richtung Vechta befuhr. Durch den Unfall erlitt die 31-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 25. August 2022, zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Mercedes-Benz, GLC 350 d 4Matic, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Am Waldbad stand. Danach entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, gegen 19.10 Uhr fuhr ein 34-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit einem Pkw auf der L 76 in Richtung Vörden. Vor ihm befand sich ein 24-Jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek. Als er diesen überholte, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60 zu melden.

