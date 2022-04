Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall auf der Uellendahler Straße

Wuppertal (ots)

Heute (14.04.2022) kam es gegen 12:15 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Uellendahler Straße in Wuppertal-Elberfeld. Ein 23-Jähriger bog mit seinem Kastenwagen von einer Tankstelle nach rechts auf die Geradeausspur der Uellendahler Straße ab. Kurz vor der Kreuzung Uellendahler Straße/Saarstraße/Eschenbecker Straße beabsichtigte der 23-Jährige nach rechts in die Saarstraße abzubiegen und wechselte dazu den Fahrstreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Abbiegespur fahrenden Motorradfahrer. In der Folge verlor der 30-jährige Zweiradfahrer mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Warntafel und einen Laternenmast. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Auf Grund dessen wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Während der umfangreichen Aufnahme blieb die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sw)

