Polizei Wuppertal

POL-W: SG/W Trickbetrüger erbeuteten Goldschmuck und Bargeld

Wuppertal (ots)

Täglich melden Bürgerinnen und Bürger im Bergischen Städtedreieck der Polizei Anrufe von Trickbetrügern, die in unterschiedlichster Art und Weise versuchen, sich das Vertrauen der Betroffenen zu erschleichen, um an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Gestern (12.04.2022) kam es in Remscheid, Solingen und Wuppertal wieder vermehrt zu derartigen Anrufen. Auch wenn die Angerufenen in den meisten Fällen richtig reagierten und das Telefongespräch beendeten, gelang es den Betrügern in zwei Fällen, ihre Opfer zu täuschen. Am Morgen rief gegen 08:00 Uhr eine unbekannte Frau auf dem Telefonanschluss einer 80-jährigen Solingerin an und gab sich als die Nichte der Seniorin aus. Die Trickbetrügerin schilderte der Seniorin glaubhaft, sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und brauche nun dringend Bargeld für eine Kaution, um aus dem Polizeigewahrsam entlassen zu werden. Die 80-Jährige telefonierte über mehrere Stunden mit der Trickbetrügerin und übergab zum Ende des Gesprächs Goldschmuck in einer Stofftasche an eine ihr unbekannte Frau. In Wuppertal versicherten unbekannte Betrüger gegen 19:00 Uhr einer 96-jährigen Seniorin glaubhaft, dass sie mit der Polizei telefoniere. Der unbekannte Mann erklärte der Dame, dass ihre persönlichen Daten auf einer Liste aufgeführt seien, die bei einem kürzlich festgenommenen Mann aufgefunden wurde. Bei der Liste würde es sich um eine Auflistung möglicher Einbruchsziele handeln. Die Trickbetrüger brachten die Dame dazu, Goldschmuck und Bargeld in eine Stofftasche zu verpacken und im Aufzug des Mehrfamilienhauses abzulegen, von wo aus sie von einer unbekannten Person abgeholt wurden. Achtung: - Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint NIE die 110 in Ihrem Telefondisplay! - "Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie raten! - Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! - Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. - Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! - Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell