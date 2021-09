Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Kupferrohren in Jade +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in einem Zeitraum von Sonntag, 26. September 2021, 19:00 Uhr, bis Montag, 27. September 2021, 09:00 Uhr, zwei Kupferrohre, welche an einem Kirchengebäude im Kirchweg in Jade angebracht waren.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf circa 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

