Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (12.04.2022, 22:45 Uhr), erlitt ein junger Mann eine Verletzung durch einen Messerstich. Der 25-Jährige geriet vor einem Schnellrestaurant an der Gathe in eine Auseinandersetzung mit einer mehrköpfigen Personengruppe. In dem Verlauf zog ein bislang Unbekannter ein Messer, stach auf ihn ein und verletzte ihn damit. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Uellendahler Straße. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Täter ist circa 20 Jahre alt und 170 cm groß, hat eine normale Statur und blonde Haare. Er sprach den Verletzten in arabischer Sprache an. Einer der Begleiter ist circa 25 Jahre alt und 180 cm groß. Auch er hat eine normale Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer Kappe. Ein Weiterer ist circa 20 Jahre alt, 170 cm groß und hat braune Haare. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

