Neuenkirchen-Vörden - Sexuelle Belästigung

Am Montag, 15. August 2022, gegen 23.00 Uhr, ging eine 20-jährige Frau mit ihrem Hund auf dem Fuß- und Radweg der Bersenbrücker Straße in Richtung Bieste, als ein Mann an ihr vorbeifuhr und umkehrte. Beim erneuten Vorbeifahren, griff der er ihr an das Gesäß und entfernte sich. Das Opfer beschrieb den Mann als ca. 1,70-1,80m groß, vermutlich deutsch, Mitte 30 bis 40 Jahre alt, mit kurzen, dunklen Haaren. Er war bekleidet mit einem gelblich/orangenem T-Shirt mit schwarzen, kleinen - ca. 5cm großen - Palmen (flächiger Aufdruck). Außerdem trug er eine kurze, blaue Jeans. Er fuhr mit einem dunklen Fahrrad davon. Es handelte sich dabei nicht um ein Herrenrad. Außerdem waren links und rechts große Gepäckträgertaschen mit Reflektorstreifen angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Körperverletzung

Am Donnerstag, 25. August 2022, um kurz vor zwei Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es vor einer Gaststätte in der Großen Straße zu einer Körperverletzung gekommen sei. Ein 21-jähriger Mann aus Münster wurde von einer bislang unbekannten, männlichen Person am Boden liegend geschlagen. Ein 22-jähriger Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und ging dazwischen, woraufhin der Unbekannte von dem 21-jährigen Mann abließ und sich in unbekannte Richtung entfernte. Der junge Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 23. August 2022m 22.00 Uhr und Mittwoch, 24. August 2022, 9.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in Büroräume in der Großen Straße einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Lohne -Diebstahl von E-Bikes

Am Montag, den 22.August 2022, zwischen 06.20 Uhr und 17.50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen im Bereich des Bahnhofs ein schwarzes Damen E-Bike der Marke Prophete, Alu City Bike im Wert von ca.999 Euro entwendet. Zwischen Samstag, den 20. August 2022, gegen 20.30 Uhr und Sonntag, den 21.August 2022, um 09.00 Uhr wurde durch unbekannte Personen in der Brinkstraße ein schwarzes Herren E-Bike der Marke QWIC, Midnight blue mit blauer Fahrradtasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Telefonnummer 04442-808460 entgegen.

Steinfeld - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 20. August 2022, 8.50 Uhr und Sonntag, 21. August 2022, 00.12 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrenrad der Marke Trento vom Bahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 24. August 2022, um 18.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein vor einem Möbelgeschäft in der Landwehrstraße verschlossen abgestelltes Pegasus Trekkingrad. Der Unbekannte trug das Fahrrad zu Fuß in Richtung Innenstadt weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Einbruch

Am Mittwoch, 24. August 2022, zwischen 3.30 Uhr und 6. 40 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen ein Tor zu einem Firmengelände im Industriering auf und entwendeten ca. 200kg Kabelschrott. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Tuning

Am Mittwoch, 24. August 2022, 07.50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Lemförde (LK Diepholz) mit einem Pkw den Bokerner Damm. Am Pkw des 20-jährigen war die rückwärtige technische Lichteinrichtung foliert worden. Zudem war ein nachträglicher Einbau von sog. Angel Eyes in den vorderen lichttechnischen Einrichtungen vorgenommen worden. Dies führte zum Erlöschen der Fahrterlaubnis. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Donnerstag, 25. August 2022, 02:15 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf der Heinrichstraße, obwohl dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt.

