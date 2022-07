Polizei Hagen

POL-HA: Nur auf den Felgen unterwegs - 56-jähriger Mann fährt trotz medizinischer Notlage mit stark beschädigtem Auto

Bild-Infos

Download

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstagabend (12.07.2022) wählten Zeugen den Notruf der Polizei und meldeten den Beamten einen Fahrzeugführer, der mit seinem stark beschädigten Auto in Hohenlimburg unterwegs war. Als die Polizisten an der Kreuzung der Straßen Am Berge / Auf dem Bauloh ankamen, trafen sie dort auf die Zeugen, die an einem grauen Mercedes standen. Die Reifen an der Beifahrerseite waren vollständig zerstört, sodass das Fahrzeug nur noch auf den Felgen stand. Außerdem fehlte der Außenspiegel an dieser Seite. Der 56-jährige Fahrer stand neben dem Auto. Eine 18-jährige Zeugin sagte den Beamten, dass sie aufgrund der lauten Fahrgeräusche auf den Mercedes aufmerksam geworden ist. Als sie die Beschädigungen erkannte, forderte sie den 56-Jährigen im Bereich der Kreuzung zum Anhalten auf und hinderte ihn an der Weiterfahrt. Den Polizeibeamten gegenüber machte der Autofahrer anschließend Angaben zu einer Erkrankung und einem Unfall auf der Autobahn. Da er offensichtlich desorientiert war, konnten keine Hinweise über eine mögliche Unfallstelle erlangt werden. Weitere Ermittlungen zeigten, dass der 56-jährige sich in einer medizinischen Notlage befand. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ärztlichen Versorgung in ein Hagener Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen der Straßenverkehrsgefährdung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Den Führerschein und den Mercedes des Mannes sicher. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell