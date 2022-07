Polizei Hagen

POL-HA: Motorradpolizist zieht Drogenfahrer aus dem Verkehr

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag, 12.07.2022, kontrollierte ein Beamter auf einem Polizeimotorrad gegen 9:00 Uhr den Verkehr in der Wehringhauser Straße. Hier fuhr sehr zügig ein 57-jähriger Rollerfahrer vorbei. Der Polizist entschied sich zu einer Kontrolle und hielt den Mann an der Dieckstraße an. Der Hagener gab sofort zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Da dem Beamten die stark geröteten Augen des Mannes auffielen, ließ er einen Speicheltest durchführen. Dieser verlief positiv auf Cannabispräparate. Der 57-Jährige gab zu, noch vor wenigen Tagen Marihuana konsumiert zu haben. Der Motorradpolizist ließ ihm eine Blutprobe entnehmen, untersagte die Weiterfahrt und legte eine Anzeige vor. (hir)

