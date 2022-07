Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung - Schwangere von Ehemann mit Messer verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstag (07.07.2022) kam es auf dem Graf-von-Galen-Ring gegen 15.45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der eine schwangere Frau verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte sie einen Streit mit ihrem Ehemann, von dem sie seit längerer Zeit getrennt lebt. Der Mann griff sie vor einem Mehrfamilienhaus vermutlich mit einem Messer an und trat nach ihr. Die Hagenerin erlitt durch Abwehrbewegungen eine Verletzung an der Hand. Zeugen unterbanden den Angriff und kümmerten sich um die 24-Jährige, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde. Der 34-jährige Ehemann flüchtete in unbekannte Richtung. Sein Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt.

Der Tatverdächtige ist circa 165 cm groß, schlank, die seitliche Haarpartie ist kurzrasiert, die obere Haarpartie nach hinten gegeelt und zu einem Zopf/Dutt gebunden. Zur Tatzeit trug er ein graues Oberteil, eine schwarze Jogginghose und eine Jacke oder einen Pullover. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben. (arn)

