POL-HA: Zeuge beobachtet Unfallflucht in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montag, 11.07.2022, befand sich ein Hagener gegen 8:25 Uhr in der Gutenbergstaße. Die Fahrbahn ist dort so eng, dass zwei Fahrzeuge einander nicht gleichzeitig passieren können. Als ein weiß-grauer Kastenwagen vorbeifuhr, hörte der 39-Jährige einen lauten Knall. Der Fahrer des Transporters hatte den Spiegel eines geparkten Kleintransportes abgefahren. Ein weiterer Passant versuchte noch, den Fahrer darauf aufmerksam zu machen und ihn zum Anhalten zu bringen. Doch dieser setzte seine Fahrt in Richtung Eugen-Richter-Straße fort. Zeugenhinweise zum Kennzeichen oder zum Fahrer nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

