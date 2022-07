Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 28-jähriger Mann griff am Dienstagabend (12.07.2022) in einer Wohnung in der Innenstadt seine Ehefrau an. Die ebenfalls 28-jährige Frau rief, gegen 21.10 Uhr, den Notruf der Polizei. Die Beamten trafen die Hagenerin in der Wohnung ihrer Nachbarin an. Dort sagte sie ihnen, dass sie sich zuvor mit ihrem Mann gestritten hatte. Im Verlaufe des Streites griff der 28-Jährige sie an und würgte sie. Anschließend schubste er die Frau gegen eine Wand und drohte ihr damit, sie umzubringen. Die Polizisten gingen anschließend zu dem Mann und verwiesen ihn für zehn Tage der gemeinsamen Wohnung. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung und der Bedrohung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt gegen ihn ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

