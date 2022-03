Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B 491, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (27.03.2022)

Emmingen-Liptingen, B 491, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist ein 29-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zwischen dem Ortsende Emmingen und den sogenannten "Pestkreuzen" auf der Bundesstraße 491 verletzt worden. Gegen 13 Uhr fuhr der Motorradfahrer mit einer 650er Suzuki auf der B 491 von Emmingen in Richtung Engen und wollte in einer langgezogenen Linkskurve kurz nach dem Ortsende Emmingen einen vorausfahrenden VW Golf einer 45-jährigen Autofahrerin überholen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Biker unmittelbar nach dem Ansetzen des Überholvorganges ins Schleudern und prallte mit der Suzuki in das Heck des Golfs. Im weiteren Verlauf stürzte der Biker auf die Fahrbahn und zog sich hierbei - nach ersten Erkenntnissen - glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der Motorradfahrer zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um das Motorrad.

