Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Diebstahl In der Zeit zwischen Samstag, 20. August 2022, 21.00 Uhr und Sonntag, 21. August 2022, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen sechs Holzklappstühle mit Schafsfellen in der Straße Am Neuen Damm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen. Lastrup - Diebstahl In der Zeit zwischen Donnerstag, 18. August 2022, 20.00 Uhr und Montag, ...

