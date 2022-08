Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Wechselseitige, gefährliche Körperverletzung

Am Dienstag, 23. August 2022, gegen 22.00 Uhr, wurde der Polizei in der Ehlersstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Hierbei soll es auch u.a. zum Einsatz von Schlagwerkzeugen gekommen sein. Ein 21-jähriger Beteiligter der Auseinandersetzung wurde dabei schwer verletzt. Der Mann aus Löningen wurde aufgrund einer möglichen Augenverletzung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Andere beteiligte Personen konnten am Einsatzort nicht angetroffen werden. Kurze Zeit später hatten weitere Tatverdächtige einen Verkehrsunfall im Nahbereich. Diese vier männlichen Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 42 Jahren - alle aus Löningen - wurden für polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und im Anschluss entlassen. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung, die Anzahl der beteiligten Personen sowie der genaue Ablauf sind bislang noch nicht geklärt und Teil der weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 22. August 2022, 12.20 Uhr und Dienstag, 23. August 2022, 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem unverschlossenen Pkw eine Geldbörse. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Schützenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 22. August 2022, 22.00 Uhr und Dienstag, 23. August 2022, 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein vor einer Haustür im Richters Weg abgestelltes verschlossenes Fahrrad der Marke Hartje. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Zigarettenautomat angegangen

Am Mittwoch, 24. August 2022, gegen 3.30 Uhr, wurden Anwohner der Amerikastraße darauf aufmerksam, dass drei bislang unbekannte, männliche Personen auf einem Grundstück eines Lokals versuchten, einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Nachdem sie durch die aufmerksamen Zeugen gestört wurden, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Flugplatz Staatsforsten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Lastrup - Brand eines Baggers

Am Dienstag, 23. August 2022, um 15.20 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache während Beladungstätigkeiten auf einem Entsorgungsbetrieb im Bahndamm ein Bagger in Brand. Das Feuer griff auf einen Müllberg über und beschädigte eine Überdachung. Die Feuerwehren Lastrup und Lindern waren im Einsatz.

Cloppenburg und Garrel - Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Gestern Abend, 23. August 2022, überprüfte die Polizei ein Schulgelände in Garrel sowie den Stadtpark in Cloppenburg. Hierbei mussten sie erneut Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz feststellen. So trafen sie auf dem Schulhof in Garrel einen Jugendlichen, der gerade einen Joint rauchte. Außerdem haben sie mutmaßliches Cannabis beschlagnahmt, welches er mitführte. Im Stadtpark Cloppenburg wurden sie auf einen 22-jährigen Mann aus Cloppenburg und einen 22-jährigen Mann aus Friesoythe aufmerksam und kontrollierten sie. Auch in diesem Fall mussten Betäubungsmittel sichergestellt werden. Gegen die drei Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. August 2022, um 11.15 Uhr, kam es in der Verrelbuscher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines Fiat Punto. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 23. August 2022, um 16.52 Uhr, wollte ein 45-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg aus der St.-Ludger-Str. auf die Bether Straße in Richtung stadteinwärts abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 26-jährigen Fahrradfahrerin aus Cloppenburg, die auf der Bether Straße stadtauswärts fuhr. Durch den Unfall wurde die Fahrradfahrerin und ihr 4-jähriges Kind im Kindersitz leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell