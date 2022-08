Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 20. August 2022, 21.00 Uhr und Sonntag, 21. August 2022, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen sechs Holzklappstühle mit Schafsfellen in der Straße Am Neuen Damm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Lastrup - Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18. August 2022, 20.00 Uhr und Montag, 22. August 2022, 12.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person von einem Firmengelände in der Ruhrbachstraße einen John Deere Schiebemäher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 23. August 2022, 21.00 Uhr und Mittwoch, 24. August 2022, 8.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen die Eingangstür eines Einfamilienhauses am Thomas-Mann-Ring gewaltsam zu öffnen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 24. August 2022, um 16.50 Uhr, fuhr ein 56-jährige Sattelzugfahrer auf der Haselünner Straße. Eine Zeugin hatte gemeldet, dass sie den Verdacht habe, dass Mann unter Einfluss von Alkohol fahren würde. Der Polizei gelang es, dass Fahrzeug zu kontrollieren. Hier bestätigte sich der Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 24. August 2022, um 18.15 Uhr, wollte ein 54-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer in gleicher Richtung, auf dem rechtsseitigen Geh- und Radweg fahrenden Pedelecfahrerin aus Garrel. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Fall und wurde leicht verletzt.

