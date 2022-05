Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Polizei führt Motorradkontrollen auf der B462 durch (15.05.2022)

Dunningen (ots)

Zur Überwachung des Motorradverkehrs führten Beamte der Verkehrspolizei am Sonntagmittag, im Zeitraum von 12 Uhr bis 18 Uhr, Kontrollen auf der Bundesstraße 462 auf Höhe der Einmündung zur Landesstraße 422 durch. Insgesamt rund 30 Motorradfahrer wurden in der dafür eingerichteten Kontrollstelle angehalten. Die anschließenden Überprüfungen erfolgten mit Blick insbesondere auf eine vorhandene Fahrerlaubnis sowie auf den technischen Zustand der Motorräder. Die Beamten stellten bei den Kontrollierten 18 Verstöße fest, darunter Unterschreitung der Mindestprofiltiefe, falsche Anbringung von Kennzeichen und manipulierte Auspuffanlagen. Die sofortige Weiterfahrt musste jedoch in keinem Fall untersagt werden.

Das Polizeipräsidium Konstanz wird auch weiterhin entsprechende Kontrollen mit Zielrichtung Biker durchführen, dies nicht, um die Motorradfahrer zu ärgern, sondern um diese selbst und auch andere Verkehrsteilnehmer zu schützen. Unzulässig veränderte oder unvorschriftsmäßige Motorräder haben im Straßenverkehr nichts verloren und bergen - neben eventueller Lärmbelästigung anderer - ein hohes Gefahrenpotential. Eine unerlaubte technische Veränderung kann genauso gefährlich sein, wie eine nicht angepasste oder zu hohe Geschwindigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell