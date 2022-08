POL-CLP: Cloppenburg - Bandendiebe festgenommen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel- Sachbeschädigung an PKW Am Donnerstag, den 18. August 2022, zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr kam es in der Garreler Straße zu einer Sachbeschädigung. Durch eine bislang unbekannte Person wurde die Fahrerseite eines dort geparkten Audi A 5 zerkratzt. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer ...

