Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Baienfurt - Verkehrsunfall auf der L314 kurz vor Baienfurt

Ravensburg (ots)

Der am Unfall alleinbeteiligte 58-jährige BMW-Fahrer befuhr am Samstag gegen 09:20 Uhr die L314 von Bergatreute in Fahrtrichtung Baienfurt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überschritt er zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Aufgrund dessen kam er nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten, einen Weidezaun und prallte im Anschluss mit der linken Seite des Pkws an zwei Bäume, die dadurch massiv beschädigt wurden. Der BMW-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrzeuglenker kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 45000EUR. Der Schaden an den Bäumen wird auf ca. 5000-6000EUR geschätzt. Zudem entstand Flurschaden in Höhe von ca. 200EUR sowie 250EUR Euro Schaden am Leitpfosten. Die L314 musste für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr Baienfurt war mit 20 Mann und 4 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell