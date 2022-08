Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Sexuelle Belästigung Am Montag, 15. August 2022, gegen 23.00 Uhr, ging eine 20-jährige Frau mit ihrem Hund auf dem Fuß- und Radweg der Bersenbrücker Straße in Richtung Bieste, als ein Mann an ihr vorbeifuhr und umkehrte. Beim erneuten Vorbeifahren, griff der er ihr an das Gesäß und entfernte sich. Das Opfer beschrieb den Mann als ca. 1,70-1,80m groß, vermutlich ...

