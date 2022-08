Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Vechta und Cloppenburg- Achtung! Falsche Polizeibeamte am Telefon und an der Haustür

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 19. August 2022, um 15.55 Uhr, haben sich zwei bislang unbekannte Männer in der Föhrstraße als Kriminalbeamte ausgegeben. Unter einem Vorwand gelang es ihnen, sich Zutritt in ein dortiges Einfamilienhaus eines Ehepaares zu verschaffen. Als der Bewohner einen Dienstausweis sehen wollte, verließen die beiden Männer das Haus. Sie gingen zu einem dunklen Pkw und fuhren davon. Es handelte sich nach Angaben eines Zeugen sehr wahrscheinlich um einen schwarzen VW Polo. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die beiden Männer wurden beschrieben als ca. 30 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild. Sie trugen dunkle Kleidung. Einer der beiden Männer hatte ein rotes Oberteil getragen. Beide sprachen zudem sehr gut deutsch.

Ebenfalls am 19. August 2022 erhielt eine Frau aus Vechta in der Straße Stukenborg einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten. Diese gaben vor, von der Kriminalpolizei zu sein. Unter dem Vorwand des Eigentumsschutzes für das zu Hause befindliche Bargeld sowie Schmuck, gelang es den Tätern einen Termin mit der Frau zu vereinbaren. Gegen 10.30 Uhr erschien der angebliche Kriminalbeamte und die Frau übergab dem Mann einen Umschlag mit Bargeld. Die Frau beschrieb die Person als ca. 40 Jahre alt, ca. 170cm bis 175 groß, dunkelhäutig, mit normaler Statur. Er hatte volles, glattes kurzes, schwarzes Haar und sprach akzentfreies Deutsch und trug dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Aus diesen gegebenen Anlässen möchte die Polizei einige Tipps und Hinweise geben, wie sich Menschen vor dieser Masche schützen können:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung/Ihr Haus - Fordern Sie den Dienstausweis - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an und überprüfen sie die Angaben. Wichtig: Lassen Sie die Person draußen vor der geschlossenen Tür stehen. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über finanzielle Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Ausführliche Informationen gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell