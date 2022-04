Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 29-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und verursacht Unfall - eine Person verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer verlor am Donnerstagabend im Stadtteil Neckarstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und erheblichem Sachschaden.

Der Mann war mit seinem 3er-BMW in der Untermühlaustraße stadteinwärts unterwegs. An der Ampel in Höhe der Hansastraße musste er bei Rotlicht anhalten. Beim Umschalten auf Grün fuhr der 29-Jährige stark beschleunigend mit quietschenden und durchdrehenden Reifen los. Anschließend wechselte er mehrfach von der linken auf die rechte Fahrspur, um Fahrzeuge zu überholen. Als der schließlich wieder nach rechts wechseln wollte, verriss der Mann das Lenkrand, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Kleinlaster und wurde anschließend gegen eine Hauswand geschleudert. Der Kleinlaster wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davor geparkten Opel geschoben.

Der 29-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät daraus befreit werden. Er hatte Verletzungen erlitten und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, das er nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen konnte.

Der BMW des 29-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Gegen den Mann wird nun wegen Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zu dessen Fahrweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0624/174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell