Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebes-Duo lenkt Fahrer ab

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Samstagabend, 11.06.2022, gelang es zwei Dieben durch ein Ablenkungsmanöver, das Handy eines Getränkelieferanten zu stehlen.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters parkte gegen 18:05 Uhr auf einem Parkstreifen an der Herbert-Hinnendahl-Straße. Der junge Bielefelder saß am Steuer, als ihn ein Mann durch die geöffnete Autoscheibe an der Fahrerseite ansprach. Einen Augenblick später klopfte ein zweiter unbekannter Mann an die Beifahrerscheibe. Während sich der 20-Jährige der Beifahrerseite zuwendete, griff der Mann durch das Fahrerfenster und nahm das Handy des Auflieferers vom Armaturenbrett.

Beide Unbekannten liefen in Richtung der Stadthalle davon. Ohne Erfolg hatte der 20-Jährige noch versucht, die Diebe zu verfolgen.

Die Beschreibung der beiden Tatverdächtigen:

Beide Männer waren zwischen 30 und 35 Jahre alt und sollen ein südländisches Aussehen haben.

Der Haupttäter sprach mit einem Akzent. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer Cap und einer beigen Jacke.

Der Komplize hatte eine kräftige Statur. Er trug ein blaues T-Shirt und einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

