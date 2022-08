Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall (13.08.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Samstagabend auf der Kreisstraße 5734 zwischen Rietheim und Pfaffenweiler einen Unfall gebaut. Eine 37-jährige Frau war mit einem Fiat 500 von Rietheim Herkommend in Richtung Pfaffenweiler unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte die Frau ein vor ihr fahrendes Auto. Beim Überholvorgang verlor die 37-Jährige die Kontrolle über den Fiat und kam nach links von der Straße ab. Hierbei schanzte der Wagen über einen leicht erhöhten Waldweg, überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite neben der Straße in Richtung Rietheim liegen. Die 37-Jährige und ihr 29-jähriger Mitfahrer verletzten sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in eine Klinik. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 37-Jährigen fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,7 Promille bestätigte den Verdacht. Die Frau musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein behielten die Polizisten ein. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des dabei verursachten Unfalls.

