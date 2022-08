Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses (13.08.2022)

Niedereschach (ots)

Zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ist es am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Erlewinstraße gekommen. Die alarmierten Feuerwehren Niedereschach, Fischbach und Dauchingen stellten auf einem Balkon im Dachgeschoss des Hauses fest, dass auf diesem mehrere Gegenstände in Brand geraten sind. Durch das Feuer verbrannte ein Rollladen und ein Hochbeet. Die Hausfassade wurde verrußt und Fenster beschädigt. Die schnell vor Ort befindliche Feuerwehr konnte den Brand recht schnell löschen. Danach führte die Feuerwehr eine Belüftung des Hauses durch. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang noch nicht bekannt. Die Feuerwehren waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 30 Kameraden und das DRK mit einem Rettungswagen vor Ort. Das Polizeirevier Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

