POL-KN: (Hüfingen L 171/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorrad streift einen Radfahrer (12.08.2022)

Hüfingen (ots)

Am Freitag, gegen 20:45 Uhr, ist es auf der Landesstraße 171 zwischen Mundelfingen und Hausen-vor-Wald zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer und ein Radfahrer stürzten und sich verletzten. Ein 70-jähriger Radfahrer war auf der L 171 von Hausen kommend in Richtung Mundelfingen unterwegs. Hierfür nutzte er die Straße, obwohl linksseitig ein Fahrradweg vorhanden war. Ein 25-jähriger Fahrer einer BMW F900 XR fuhr in die gleiche Richtung. Beim Überholen des Radfahrers streiften sich die beiden Zweiräder. Hierdurch stürzten der Radfahrer und der Motorradfahrer auf die Straße und verletzten sich. Beide leicht Verletzten kamen zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachscahden am Motorrad auf eine Höhe von 1.500 Euro und am Fahrrad auf ungefähr 250 Euro.

