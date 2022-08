Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch (13.08.2022)

Dauchingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat versucht in ein Wohnhaus auf der Kirchgasse einzubrechen. Der Unbekannte hebelte in einem unbekannten Zeitraum gewaltsam am Rahmen der Kellertür, um sich so Zutritt zum Gebäudeinneren zu verschaffen, was jedoch misslang. Die Höhe des an der Tür entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, entgegen.

