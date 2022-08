POL-KN: (Bad Dürrheim/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter zerkratzt grauen Skoda Kodiaq auf dem Parkplatz des Media-Marktes (13.08.2022)

VS-Schwenningen (ots) - Wachsame Zeugen haben am Samstagmorgen, gegen 3 Uhr einen Aufbruch an einem Zigarettenautomaten vereitelt. Die Männer nahmen unabhängig voneinander ungewöhnliche Geräusche in der Straße "Deutenbergring" wahr und beobachten zwei Unbekannte, die sich mit einer Flex an dem Automaten zu ...

mehr