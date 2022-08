Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter bestiehlt Fußballer (13.08.2022)

VS-Pfaffenweiler (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag, im Zeitraum von 15 Uhr bis 17 Uhr, aus dem Sportheim des FC Pfaffenweiler Bargeld gestohlen. Die Spieler des FC Pfaffenweiler trugen ein Freundschaftsspiel gegen die DJK Donaueschingen 2 aus. Während der Spielphase waren die Wertgegenständer der Spieler beider Mannschaften in den unverschlossenen Umkleidekabinen des Vereinsheims. Der unbekannte Täter nutzte diese Gelegenheit aus und klaute aus den Geldbeuteln der Fußballer deren Bargeld. Die Geldbeutel ließ der Dieb zurück. Die Höhe des entstandenen Sachscahden ist noch nicht bekannt. Personen, die während des Fußballspiels Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

