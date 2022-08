Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter steigt in Wohnung ein (14.08.2022)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Sonntag in eine Wohnung auf der Sigismundstraße eingebrochen. Der unbekannte Täter gelangte gegen 2.45 Uhr in das im Erdgeschoss liegende Zimmer. Als die dort schlafende 25-jährige Bewohnerin den Einbrecher bemerkte und ansprach, flüchtete dieser durch das geöffnete Fenster. Der Unbekannte erbeutete Schmuck, die Schadenshöhe ist jedoch noch nicht bekannt. Zu dem Einbrecher liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 40 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter groß, normale Statur, Glatze. Bekleidet war der Mann mit einem weißen Pullover und einer kurzen Hose. Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht auf Sonntag, gegen 2.45 Uhr, Verdächtiges in Bereich der Sigismundstraße festgestellt haben, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

