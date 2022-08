Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hardstraße - Radfahrer verletzt (15.08.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Hardstraße am Montagmorgen verletzt worden. Ein 91-jähriger Pedelec-Fahrer bog aus der Goethestraße kommend nach links auf die Hardstraße ab. Dabei stieß er mit einem auf der Hardstraße in Richtung Höristraße fahrenden, bevorrechtigten Ford einer 56-Jährigen zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Untersuchung in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

