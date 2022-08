POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Grauer Mercedes B-Klasse angefahren (13.08.2022)

Konstanz (ots) - Am Samstag ist es auf der Bundesstraße 33, an der Abzweigung zur Landesstraße 221 zu einem Auffahrunfall mit hohem Blechschaden gekommen. Ein 57-jähriger Kia-Fahrer hielt an der Ampel an der Abzweigung von der B 33 auf die L 221 verkehrsbedingt an. Eine hinter ihm fahrende 22 Jahre junge Frau mit einem Toyota erkannte dies zu spät und fuhr in das ...

mehr