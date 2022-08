Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Hoher Blechschaden bei Auffahrunfall (13.08.2022)

Konstanz (ots)

Am Samstag ist es auf der Bundesstraße 33, an der Abzweigung zur Landesstraße 221 zu einem Auffahrunfall mit hohem Blechschaden gekommen. Ein 57-jähriger Kia-Fahrer hielt an der Ampel an der Abzweigung von der B 33 auf die L 221 verkehrsbedingt an. Eine hinter ihm fahrende 22 Jahre junge Frau mit einem Toyota erkannte dies zu spät und fuhr in das Heck des Kia. Verletzte wurde niemand. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die demolierten, nicht mehr fahrbereiten Autos. Während der Unfallaufnahme musste die B 33 kurzzeitig gesperrt werden.

