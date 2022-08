Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer kommt von Fahrbahn ab (14.08.2022)

Ein Rollerfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Kreisstraße 611 zwischen Stockach und Gallmannsweil von der Fahrbahn abgekommen. Ein 84-jähriger Rollerfahrer war gegen 19 Uhr auf der K 611 von Stockach in Richtung Gallmannsweil unterwegs. Dabei kam der Mann mit seinem Piaggio Roller nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch zurück auf die Straße zu fahren geriet er ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Der 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

