Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Wiese und Werbetafeln geraten in Brand (13.082022)

Schramberg (ots)

Vermutlich aufgrund einer achtlos weggeworfenen Zigarette ist es am Samstagmittag auf der Straße "Rappenfelsen" zu einem Wiesenbrand gekommen. Kurz vor der Einfahrt zu einem Schrotthandel gerieten ein Stück Wiese und vier dort angebrachte Werbetafeln in Brand. Ein Mitarbeiter der angrenzenden Firma konnte das Feuer jedoch noch vor Eintreffen der Schramberg Wehr, die mit drei Fahrzeugen und 22 Mann ausgerückt war, selbstständig löschen. Die Wehrmänner durchnässten die betroffene Fläche anschließend vorsorglich. Die Höhe des an der Wiese und den Werbetafeln entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass insbesondere bei der anhaltenden Trockenheit ein hohes Brandrisiko besteht und besondere Vorsicht beim Umgang mit Feuer geboten ist.

