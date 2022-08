Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr Konstanz) Nachtragsmeldung - Bei Sturz schwer verletzte Radfahrerin verstorben (12.08.2022)

Öhningen (ots)

Die bei einem Sturz am Donnerstagabend auf der L 192 zwischen Öhningen und Kattenhorn schwer verletzte 74-jährige Radfahrerin (wir berichteten) ist am Freitagmittag aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben.

Ursprungsmeldung:

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagabend auf dem Radweg neben der Landesstraße 192, zwischen Öhningen und Kattenhorn, ereignet hat. Eine 74-jährige Radfahrerin war auf dem Radweg entlang der K 192 von Öhningen in Richtung Kattenhorn unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Kattenhorn kam die Frau, die keinen Helm trug, aus bislang unbekannter Ursache zu Fall, stürzte und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Nach Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst brachte ein Rettungshubschrauber die verletzte Seniorin in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell