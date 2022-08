Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - Einkaufswagenbox angefahren (14.08.2022)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes auf der Reichenaustraße begangen. Der Unbekannte fuhr gegen eine Einkaufswagenbox und beschädigte dabei die Überdachung nicht unerheblich. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer von der Örtlichkeit. An der beschädigten Wagenbox konnten dunkelblaue Lackantragungen festgestellt werden, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

