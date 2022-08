Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte versuchen Zigarettenautomat aufzubrechen (13.08.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Wachsame Zeugen haben am Samstagmorgen, gegen 3 Uhr einen Aufbruch an einem Zigarettenautomaten vereitelt. Die Männer nahmen unabhängig voneinander ungewöhnliche Geräusche in der Straße "Deutenbergring" wahr und beobachten zwei Unbekannte, die sich mit einer Flex an dem Automaten zu schaffen machten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten diese unerkannt. Der Polizei liegt nur eine vage Beschreibung vor: Beide Verdächtigen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

